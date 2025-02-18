شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انطلاق فعاليات مسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس المتفوقين والتي تنظمها الإدارة العامة للمكتبات، لمدة 3 أيام بدءا من يوم الثلاثاء حتى يوم الخميس المقبل، تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة وتنفيذ مدير عام الإدارة العامة للمكتبات الدكتورة زينب نور الدين مشهور، وبمعاونة فريق العمل بالإدارة العامة للمكتبات.

ويشارك في المسابقة مدرسة الضبعة النووية، ومن أهم ما يميز المسابقة تشجيع الطلاب على التفكير النقدي، واستخدام الأدوات العلمية في حل المشكلات ويشارك في فعاليات اليوم الأول للمسابقة المحافظات الآتية (القاهرة /الإسماعيلية / الفيوم / الجيزة / الغربية / القليوبية)، كما شملت الفعاليات تقديم الطلاب مجموعة من قصص الخيال العلمي التي تتيح لهم الفرصة الاستكشاف أفكار مستقبلية في مختلف مجالات العلوم كما تم عرض مقالات علمية.

وكانت أجواء اليوم الأول مليئة بالتحفيز والتفاعل، مما يساهم في رفع مستوى الوعي العلمي لدى الطلاب، ويشجعهم على التوجه نحو البحث العلمي والإبتكار مع تمنياتنا لأبنائنا الطلاب مزيد من الإبداع والتميز.



جانب من المسابقة



جانب من فعاليات مسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس المتفوقين