شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أفريقي يزور الشبكة الوطنية للطوارئ ويشيد بتجربة مصر فى إدارة الأزمات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء، جولة للكوادر الأفريقية لزيارة مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة القاهرة، أعقبها زيارة أخري لمركز البيانات والحوسبة السحابية p1 التابع للشبكة الوطنية لتستهل بها فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية حول «دور المحليات في إدارة الازمات والكوارث»، والتى تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية لـ26 من الكوادر بـ22 دولة أفريقية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية للقائمين علي الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية بأن يتضمن البرنامج التدريبي تنفيذ زيارات ميدانية للمشروعات الهامة للدولة المصرية وخاصة في مجال إدارة الازمات.

وبدأت الجولة بزيارة مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، التقي الوفد خلالها مع اللواء إبراهيم عوض مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد إبراهيم مدير تشغيل مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وعدد من قيادات المحافظة والذي أكد على الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والانتهاء من كافة المراكز بجميع المحافظات ، مشيراً إلي أن الدولة تسعى من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

ومن جانبه، استعرض عبد الناصر عبد الواحد، مدير الشبكة الوطنية بمحافظة القاهرة، أهمية المركز ودوره في تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليل زمن الاستجابة للحوادث، وأوضح أن المركز يعمل على مدار الساعة بمشاركة كافة الجهات المعنية مثل الإسعاف، المرور، المياه، الكهرباء، والحماية المدنية، ويتعاون مع جهات متعددة عبر غرفة عمليات تضم ممثلين لـ 35 جهة.

وأكد عبدالواحد أن المركز الإقليمي للشبكة بمحافظة القاهرة يعد نموذجاً رائداً على مستوى الجمهورية، ويخدم محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

وفي سياق الجولة، زار وفد الكوادر الأفريقية مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1)، واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن عمل المركز ودوره في تأمين البيانات وحمايتها، بالإضافة إلى دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، كما له دورا بارزا في إنشاء نسخ احتياطية للعديد من أجهزة التخزين لتجنب المشكلات التي تتسبب في فقدان البيانات، في أوقات انقطاع الكهرباء، حيث يعد من أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط،، وتم إنشاؤه بكوادر مصرية بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة رائدة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية ومراكز البيانات.

كما تم استعراض جهود المركز في تعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة والتحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بما يساهم في تحسين الخدمات للمواطنين، وتوفير البيانات اللازمة لمتخذي القرار أثناء وقوع الازمات مما يساعدهم علي حلها في أسرع وقت وبشكل علمي ودقيق، إضافة إلي تحقيق رؤية مصر للتحول إلى مجتمع رقمي شامل.

وأشادت الكوادر الأفريقية بالمستوى المتقدم للتقنيات المستخدمة في مصر، مؤكدة أنها تجربة رائدة في إدارة الأزمات والتحول الرقمي، كما عبّروا عن فخرهم بالإنجازات التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعزز تطلعات شعوب القارة الأفريقية نحو تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية وأجندة أفريقيا للتنمية 2063.















