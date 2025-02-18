شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: إيفاد 10 أئمة وقراء لأمريكا ودول أخرى لإحياء ليالى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إيفاد عدد من الأئمة والقراء إلى عدة دول حول العالم؛ لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ / 2025م، وذلك على النحو التالى:
١. الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث – مسجد الهداية، ستامفورد، أمريكا.
٢. الشيخ عبد الله عمر عبد القادر البلتاجي – الجمعية الإسلامية، كيب كود، ماساتشوستس، أمريكا.
٣. الشيخ محمد وحيد محمود مرداش – المركز الإسلامي، ميلفيل، نيويورك، أمريكا.
٤. الشيخ إبراهيم جمال إبراهيم سليمان – مركز السلام الإسلامي، فرجينيا، أمريكا.
٥. الشيخ خالد إبراهيم محمد إبراهيم – مركز الهجرة، مونتريال، كندا.
٦. الشيخ أحمد إسماعيل السيد أحمد منصور – مسجد التوبة، أوسلو، النرويج.
٧. الشيخ محمد السيد إبراهيم نصار – مركز الفجر الثقافي التعليمي، النمسا.
٨. الشيخ السيد محمد صبحي حبلص – مسجد البيت الإسلامي الأسترالي، سيدني، أستراليا.
٩. الشيخ أحمد نور الدين محمد عبد الجليل – مسجد الرحمة، فيلوربان، فرنسا.
١٠. الشيخ محمد إسماعيل نور الدين عطية – مسجد تشيبينتس، سمولان، بلغاريا.
والوزارة ترجو لهم ولزملائهم التوفيق والسداد فى أداء رسالتهم الدعوية.
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