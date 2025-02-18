شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم بالجيزة يحيل معلمة للشؤون القانونية للتلاعب فى سجلات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

رصد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال زيارته لمدرسة الشهيد علي جمعة الابتدائية التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، تلاعبًا في سجل الطلاب الضعاف، وانعدام المصداقية في بعض السجلات الرسمية.

وقرر وكيل الوزارة، تحويل المعلمة المسؤولة عن هذا التلاعب إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها، مؤكدًا أن الشفافية والمصداقية أساس أي نظام تعليميٍ ناجح.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بعدد من المدارس التابعة لإدارة بولاق الدكرور، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على أداء المدارس في تنفيذ التوجيهات الوزارية، وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشاد وكيل الوزارة، خلال زيارته لمدرسة الثانوية الفنية، بمستوى الانضباط والنظافة العامة، والالتزام بتفعيل الإشراف اليومي، والتجاوب الإيجابي بين الطلاب والمعلمين، مؤكدًا ضرورة استمرار الأداء المتميز، وتكثيف الجهود لدعم الطلاب أكاديميًا ومهنيًا.

وخلال زيارته لمدرسة الإمام البوصيري الابتدائية، يرافقه محمد حفني، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، نبه على مسؤول الأمن بعدم السماح بخروج أي موظفٍ أو معلمٍ إلا بتصريح رسمي من مدير المدرسة، حرصًا على الانضباط داخل المؤسسة التعليمية.

وشدد على أهمية ضبط أمن البوابة المدرسية، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين، وتفعيل سجل 26 الخاص بالقرائية، وتعليق القوائم والجداول الدراسية داخل الفصول، وإلزام معلمة اللغة الإنجليزية بتفعيل سجل القرائية، والتركيز على دعم الطلاب الضعاف أكاديميًا.

وأشاد وكيل الوزارة، بانضباط مدرسة السلام الإعدادية بنات، واهتمامها بسجل القرائية ومستوى النظافة، موجهًا الشكر لنجلاء عبد الحميد، مديرة المدرسة على جهودها الفعالة في تحقيق بيئة تعليمية متميزة.

وأكد وكيل الوزارة، خلال جولته، أنه لا مجال لأي تهاون في تطبيق معايير الانضباط داخل المدارس، مشيرًا إلى أن الجولات الرقابية ستتواصل لضمان التنفيذ الصارم لجميع التعليمات.

ونبه على أن الشفافية في السجلات التعليمية أمرٌ غير قابل للنقاش، وأي تلاعب في بيانات الطلاب سيواجه بإجراءات حاسمة، موجهًا بتكثيف برامج دعم الطلاب الضعاف أكاديميًا، لضمان تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع الطلاب.

وشدد على تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين، لضمان دعم الطلاب نفسيًا وسلوكيًا داخل المدارس، وتعزيز إجراءات الأمن داخل المدارس، ومتابعة حركة دخول وخروج الموظفين وفقًا لضوابط محددة.

وفي إطارٍ متصل، كرم وكيل الوزارة، المعلمين الفائزين والمشاركين على مستوى الجمهورية في مسابقات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لتنمية الإنسان"، والتي شملت مسابقة "تجربتي رائدة"، مسابقة "مواجهة الشائعات"، مسابقة "معلم موهوب"، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بالوزارة.

جاء ذلك بحضور المستشار بدوي علام، رئيس مجلس الأمناء والآباء بمحافظة الجيزة، وهشام يحيى، مدير إدارة التواصل والدعم،

وكرم وكيل الوزارة، مسؤولي التواصل والدعم بالإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، لجهودهم المبذولة خلال 100 يوم في مبادرة "بداية"، والتي استهدفت رفع كفاءة المعلمين، وتعزيز قدرتهم على توظيف الوسائل التعليمية الحديثة في التدريس.