شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: افتتاح أكبر عدد من معارض أهلا رمضان لتغطية جميع القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن العام الحالي يشهد افتتاح أكبر عدد من معارض "أهلًا رمضان" لتغطية جميع قطاعات المحافظة، مشيرًا إلى أنها ستساهم في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك انطلاقًا من الدور الهام الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطنين ومحاربة الغلاء.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، خلال تفقده التجهيزات النهائية الجارية بمواقع معارض "أهلًا رمضان" بشوارع ترعة الزمر والمطار بأحياء العمرانية وإمبابة، مساء اليوم، استعدادًا لافتتاحهم لتوفير السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المعارض الجاري إقامتها تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وأكد سرعة الانتهاء من التجهيزات المتبقية والتنبيه على الشركات العارضة بسرعة فرش الباكيات المخصصة لهم بالسلع والمنتجات الغذائية اللازمة لتعظيم الأستفادة للمواطنين.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمراجعة أعمال الإنارة بمحيط المعارض للتيسير علي المواطنين، والتي من المقرر أن تشهد كثافات على مدار اليوم للاستفادة من الأسعار المخفضة التي تقدمها تلك المعارض.

ورافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، وأحمد جلال رئيس حى العمرانية، والسيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومسئولي الغرفة التجارية بالجيزة.



محافظ الجيزة يتابع استعدادات المعارض



جانب من تجهيزات معارض أهلا رمضان



جانب من تجهيزات المعارض