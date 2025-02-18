شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد تجهيزات معرض أهلا رمضان الرئيسى فى العمرانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

عاين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، التجهيزات النهائية بمعرض "أهلا رمضان" بشارع ترعة الزمر فى حى العمرانية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

ويقام المعرض على مساحة 4500م2، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة استغلال أكبر مساحة للمعرض لضمان زيادة العارضين مع تخصيص ممرات لسهولة الوصول إلى العارضين، بالإضافة إلى فتح أكثر من باب لسهولة الدخول والخروج من وإلى المعرض.

وأكد ضرورة أن يلبى المعرض كافة احتياجات المواطنين من سلع غذائية أساسية، ولحوم، وأسماك، ودواجن، والألبان ومصنعاتها، إلى جانب السلع التموينية ومنتجات شهر رمضان المبارك، مشددًا على التأكد من توافر الكميات المناسبة بصورة دائمة وضمان سلامة المعروضات طوال فترة إقامته والتزام العارضين بالأسعار المعلنة وعدم تجاوزها.