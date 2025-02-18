شكرا لقرائتكم خبر عن متوقع شبورة مائية.. اعرف تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر الطقس هو جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث يؤثر على أنشطتنا وأحوالنا المزاجية. فى مصر، يختلف الطقس من يوم لآخر ومن فصل لآخر، مما يجعل من المهم متابعة آخر التحديثات حول حالة الطقس، وتتغير الأحوال الجوية بشكل مستمر، وتؤثر على حياتنا اليومية. وفى هذا التقرير، سنستعرض حالة الطقس فى مصر، وسنقدم لمحة شاملة حول درجات الحرارة والرطوبة والأمطار فى مختلف المناطق."

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا، الأربعاء، 19 فبراير 2025، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومدن القناة.

ومتوقع غدا فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.