شكرا لقرائتكم خبر عن معدات الإعمار تبدأ تمهيد الطريق المؤدى إلى كرم أبو سالم من الجانب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها، حسب مراسلها، بأن معدات إعادة الإعمار بدأت بالفعل في تمهيد الطريق المؤدى إلى كرم أبو سالم من الجانب الفلسطينى.

وذكر مراسل القاهرة الإخبارية، أن الفلسطينيين في قطاع غزة استقبلوا معدات إعادة الإعمار القادمة من مصر بفرحة عارمة واحتفالات شعبية.

ووصلت معدات إعادة الإعمار ورفع الهدم وكرفانات الإعاشة إلى قطاع غزة تمهيدا للبدء في عملية إعادة إعمار القطاع.