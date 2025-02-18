شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم ، من نواف سلام رئيس الوزراء اللبنانى، حيث جدد الدكتور مصطفى مدبولى التهنئة لرئيس الوزراء اللبنانى على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معربًا عن خالص تمنياته للبنان الشقيق بأن ينعم بالأمن والسلام والاستقرار.

وتناول الاتصال آخر التطورات فى جنوب لبنان، وجهود تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولى دعم مصر الكامل للدولة اللبنانية، وحقها المشروع فى الحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء دعم مصر لمؤسسات الدولة اللبنانية، مشددًا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلى الكامل من جنوب لبنان، والالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، واحترام السيادة اللبنانية.