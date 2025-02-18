شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتشاد الجالية المصرية فى إسبانيا ترحيبا بالرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

احتشدت الجالية المصرية فى إسبانيا ترحيبا بالرئيس السيسي فور وصوله العاصمة مدريد، فى زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات المصرية الإسبانية.

وحملت الجالية المصرية أعلام جمهورية مصر والعربية وصور الرئيس السيسى، وهتفوا "تحيا مصر.. تحيا مصر" و"بنحبك يا سيسى".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، العاصمة الإسبانية مدريد، في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

ومن المقرر أن يجرى الرئيس خلال زيارته الرسمية إلى مملكة إسبانيا لقاءات مع ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء، وممثلي بعض من الشركات الإسبانية الكبرى، فضلاً عن مشاركته في فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية.

كما تتضمن الزيارة توقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات التعاون المختلفة.