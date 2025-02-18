شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تشاد يستقبل كامل الوزير وممثلى شركات القطاع العام والخاص المصرى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المشير محمد إدريس ديبى إنتو- رئيس جمهورية تشاد، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصرى، بحضور كل من السفير طارق يوسف سفير مصر لدى تشاد واللواء حسام الدين مصطفى مساعد وزير النقل للطرق والكبارى والمهندس على عياد الرئيس التنفيذى للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، ممثل وفد شركات القطاع العام المصرى والمهندس سعيد محمود رئيس شركة السعداء جروب ممثل وفد شركات القطاع الخاص.

وأكد رئيس جمهورية تشاد أن هذه الزيارة تجسد العلاقة القوية بين تشاد ومصر والتى تمثل حجر الأساس فى خدمة الشعبين وتعكس حرص قيادة البلدين على التعاون الجاد فى مختلف المجالات خاصة وأن مصر تشهد تطورًا كبيرا فى كافة المجالات وان ابواب تشاد مفتوحة للتعاون فى جميع الانشطة من اجل تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون بين البلدين وزيادة حركة التبادل التجارى بينهما بما يصب فى صالح الشعبين مشيرًا إلى أهمية طريق الربط البرى بين البلدين (طريق مصر – ليبيا – تشاد ) والذى سيشكل محورًا أساسيًا فى تعزيز التكامل الاقتصادى بين مصر وتشاد وتحويل تشاد لمركز تجارى يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطى ومؤكدًا على الترحيب الشديد بكافة الشركات المصرية للتعاون بين الجانب التشادى فى مجال مشروعات البنية التحتية والنقل والمناطق الصناعية لما تتمتع به من احترافية كبيرة فى تنفيذ مختلف المشروعات فى مصر وخارجها.

ومن جانبه أعرب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصرى عن تقديره الكامل لاتاحة الفرصة له والوفد المرافق له لمقابلة فخامة رئيس جمهورية تشاد ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى الرئيس المشير محمد إدريس ديبى إنتو- رئيس جمهورية تشاد والشعب التشادى الشقيق مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد وجه بأن يشمل الوفد المصرى فى هذه الزيارة الهامة عددًا كبيراَ من ممثلى أبرز شركات القطاع العام والخاص المصرى حيث يضم الوفد 23 شركة مصرية كبرى متخصصة فى مجال البنية التحتية ومشروعات النقل والمناطق الصناعية، وذلك فى ضوء التكليفات الرئاسية بدعم تشاد والمساهمة فى نهضتها التنموية بقيادة سيادتكم، حيث تتمتع هذه الشركات بإمكانيات كبيرة وخبرة متميزة فى إفريقيا حيث يمكنها تنفيذ المشروعات الكبرى فى العديد من المجالات الحيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والصحة، والزراعة، والدواء وغيرها.

وأكد على الثقة والدعم الكامل لهذه الشركات المصرية فى مهامها، حيث أنها تمتلك القدرة والخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذ المشروعات الطموحة، لافتا إلى أن هذه الشركات يمكنها تقديم حلول عالية الجودة لدولتكم الشقيقة، فى ضوء ما قامت بتنفيذه من مشروعات فى مصر ودول أخرى، حيث أصبح لها سجلها المشرف على الصعيد الدولى، وذلك لما تمتلكه من خبرات وكوادر عالمية متميزة تؤهلها للمنافسة عن جدارة، وذلك بأعلى المعايير الدولية المطبقة وبأسعار تنافسية، مشيدا بنشاط شركة المقاولون العرب التى تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى تشاد، مشيدا بحرص الحكومة التشادية بتسهيل مهمتها

وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصرى إلى أن مصر تولى أهمية قصوى لمشروع طريق " الربط البرى " بين البلدين طريق( مصر -ليبيا – تشاد )، والذى يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا فى تعزيز التكامل الاقتصادى بين مصر وتشاد مؤكدا على العزم على تذليل كافة العقبات لتنفيذ هذا المشروع الطموح فى أقرب وقت ممكن، إيمانًا من مصر بأنه سيحدث نقلة نوعية فى حركة التجارة وسيسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين فى الدول الثلاث وسيكون نقطة اتصال استراتيجية لدول الجوار.

كما أشار الوزير إلى أن المشروع ينقسم الطريق إلى ثلاث قطاعات القطاع الأول منها داخل الأراضى المصرية بطول (400) كم والقطاع الثانى داخل الأراضى الليبية بطول (390) كم والقطاع الثالث من الحدود التشادية حتى إبشا مرورًا بمدينة أم الجرس بطول (930) كم، جارى حاليًا تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضى المصرية من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة بواسطة الشركات المصرية، وبالنسبة للقطاع الثانى فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية للبدء فى أعمال الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئى للطريق الرابط بين منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا على الحدود مع الدولة المصرية ويمتد داخل الأراضى الليبية وصولا إلى الحدود التشادية، كما قامت شركة المقاولون العرب بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء فى أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئى للقطاع الثالث فى المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس وكذلك تم توقيع عقود تنفيذ الطريق فى المسافة من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا بين الحكومة التشادية وشركة المقاولون العرب وجارى إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أهمية التعاون فى مجال الصناعة بين البلدين خاصة وأن مصر تنفذ خطة شاملة للنهوض بهذا القطاع الهام حيث تم وضع خطة عاجلة للنهوض بها ترتكز على 7 محاور رئيسية جارى تنفيذها لجعل مصر مركز صناعى إقليمى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤكدا على استعداد وزارة الصناعة المصرية على التعاون مع الجانب التشادى لإنشاء عدد من المصانع يلبى احتياجات السوقين المصرى والتشادى ثم التصدير للخارج ارتكازًا على ما يتوافر فى الدولتين من مواد خام متنوعة تستخدم فى مختلف الصناعات

وخلال اللقاء قدم وفد الشركات المصرية الشكر للرئيس المشير محمد إدريس ديبى إنتو- رئيس جمهورية تشاد على إتاحة الفرصة لهذه المقابلة معربين عن سعادتهم بتواجدهم فى تشاد مؤكدين على الاستعداد التام للتنفيذ الفورى لكافة المشروعات التى يتم تحديدها والاتفاق عليها مع الجانب التشادى وفق قياسات الجودة العالية ووفق المخططات الزمنية لها وبالسرعة المطلوبة ونقل التجارب الناجحة لتلك الشركات فى تنفيذ المشروعات العملاقة فى مصر إلى تشاد خاصة مع وجود إرادة سياسية وشعبية مشتركة لانطلاق التعاون الكبير فى تنفيذ مختلف المشروعات استنادا للعلاقات المتميزة التى تربط بين الجانبين.