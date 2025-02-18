شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا حادث سانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عن الحداد الرسمي في المحافظة لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا حادث سانت كاترين الذين فقدتهم المحافظة اليوم في حادث مؤسف.

كما قرر إلغاء جميع الفعاليات الفنية والاحتفالية التي كانت مقررة ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، والاكتفاء بالمظاهر الوطنية الرسمية مثل رفع العلم وإقامة المراسم والندوات الفكرية.