شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 45 عاما من الأسر.. الإفراج عن نائل البرغوثى السبت فى إطار صفقة التبادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عائلة الأسير الفلسطينى نائل البرغوثي أنها اتصل بزوجته وأبلغها أنه سيفرج عنه الأسبوع المقبل وسيتم إبعاده إلى خارج الوطن. وأمضى الأسير البرغوثى 45 عاما فى سجون الاحتلال وهى أطول مدة اعتقال فى تاريخ الحركة الأسيرة. وأكد مصدر مطلع لـ"القاهرة الإخبارية"، نجاح الجهود المصرية القطرية فى الإفراج عن باقى المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين يوم السبت القادم، وذلك فى إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار. كان مصدر المطلع أعلن انتهاء جولة المباحثات بين الوفد المصرى والقطرى والإسرائيلى والأمريكى بنجاح فى القاهرة.

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