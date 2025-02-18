شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف بإزالة مخالفات بناء بعقار فى العجوزة ورفض طلب التصالح والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أولى لقاءاته الأسبوعية مع المواطنين بمقر مبنى ديوان عام محافظة الجيزة الجديد الكائن بشارع 26 يوليو بحي العجوزة، وذلك لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين للعمل علي حلها بشكل مباشر في وجود الجهات المعنية.

وشهد اللقاء بحث الشكاوى والطلبات المقدمة من مواطني أحياء العجوزة والطالبية والوراق وإمبابة وأوسيم وكرداسة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية للعمل على إيجاد حلول جذرية لها.

وفي بداية اللقاء، استمع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة للشكوى المقدمة من إحدى المواطنات من قاطني شارع الرشيد متفرع من أحمد عرابي بحي العجوزة للتضرر من قيام مالك العقار بالتعدى على الفراغ الخلفي للعقار ببناء حجرات بالمخالفة للقانون.

وبحث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الإجراءات المتخذة من خلال حي العجوزة، والذى تبين قيام الحي برفض طلب التصالح المقدم من المواطن.

وكلف المحافظ، رئيس حي العجوزة بضرورة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وعدم السماح للمخالف بالانتفاع بالمخالفة لعدم أحقيته في ذلك وإزالتها.

وفي حي الوراق، بحث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الشكوي المقدمة من قاطني حارة شعراوي بوراق الخضر بحي الوراق لتضررهم من وجود عدد من المخالفات منها وجود ورشة نجارة بالدور الأرضي تسبب الضوضاء لكبار السن وتستخدم معدات قد تؤثر علي سلامه العقار مع وجود أعمال تكسير بالدور الثاني بعد الأرضي بدون ترخيص.

واطلع محافظ الجيزة، على الإجراءات المتخذة من خلال حي الوراق بعد القيام بإجراء المعاينة علي الطبيعة وإلزام مستخدم الورشة بإيقاف النشاط ورفع المعدات الموجودة لعدم مطابقتها لضوابط التشغيل كما تم الزامه بإحضار تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للعقار من أحد الجهات الحكومية المعتمدة للتأكد من عدم تأثير الماكينات المستخدمة بالورشة علي السلامة الإنشائية للعقار.

وشدد المحافظ على رئيس حي الوراق بالتنبيه علي المالك بعدم ممارسة أي نشاط لحين التأكد من السلامة الإنشائية للعقار، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

واستمع محافظ الجيزة للشكوى المقدمة من قاطني شاع مدينة التحرير بحي إمبابة للتضرر من قيام مالك العقار المجاور "تحت الإنشاء" بإزالة أحد الأعمدة الخرسانية الحاملة مما قد يؤثر على السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المجاورة.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس حي إمبابة بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك العقار، وصلب العقار كإجراء احترازي، حفاظًا على أمن وسلامة العقارات المجاورة لحين فحص العقار وإصدار تقرير هندسي وافي بحالته من أحد الجهات الحكومية المعتمدة عن السلامة الإنشائية للعقار.

ووجه المحافظ رئيس حي إمبابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المهندس أو المشرف على الأعمال لتعريض سلامة المواطنين للخطر.

وفي مركز ومدينة أوسيم، بحث محافظ الجيزة الشكاوى المقدمة من قاطني منطقة جسر النيل بصيدا، وشارع سعد زغلول بأوسيم لتضررهم من أعمال بناء مخالفة، وطلب إعادة الشي لأصله لعدد من الشوارع.

ووجه محافظ الجيزة، بإيقاف أعمال البناء وعدم السماح له باستكمال المخالفة مع رفع التشوينات والمعدات المستخدمة في أعمال البناء، كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أوسيم بدراسة إدراج الشوارع محل الشكوي ضمن مخططات التطوير خلال الفترة المستقبلية ومراجعة أعمال الإنارة والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لدراسة مدى إمكانية تنفيذ بعض التحويلات المرورية بالمنطقة محل الشكوى.

وشهد اللقاء بحث محافظ الجيزة الشكوي المقدمة من مالكة فيلا كائنة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي لتضررها من قيام الجار ببناء سور ملاصق لعقار الشاكي وعمل جمالون حديد ثلاثة أدوار وحفر بئر جوفي لري الحديقة الخاصة به بدون ترخيص مما أثر على الأساسات.

ووجه المهندس عادل النجار رئيس جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية بسرعة إزالة السور والجمالون المخالف والتنبيه على ملاك العقارات محل الشكوى بالسير في إجراءات التصالح لتقنين أوضاعهم.

حضر اللقاء محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وسهير عويس مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وأحمد الغندور مدير الشؤون القانونية بالمحافظة، وممثلي المكتب الهندسي بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المختصة.