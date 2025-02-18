شكرا لقرائتكم خبر عن اللحظات الأخيرة.. زوجة الشاعر أمل الطائر: أوصى بدفنه فى الشرقية وعدم إقامة عزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

في مقابر قرية سنهوا التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، وُوري جثمان الشاعر الكبير أمل الطائر، الذى يُعتبر من أبرز الشعراء فى كتابة الأغانى الشعبية وصناعة النجوم، بجوار أفراد أسرته.

وأعربت منال النبوي، زوجة الشاعر الراحل، عن حزنها العميق، مشيرة إلى أن زوجها تعرض لوعكة صحية أدت إلى وفاته في المستشفى، موضحة أنه أوصى قبل رحيله بأن يُدفن فى مقابر قرية سنهوا، تحديدًا بجوار جثمان والده.

وفى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أكدت أنه أوصى بعدم إقامة عزاء له، وأن يقتصر واجب العزاء على المقابر، مضيفة: "آخر أعماله كانت الصلاة، أدعو له بالرحمة، فقد انتقل إلى جوار والده إبراهيم الطائر وشقيقه سمير الطائر"، وطالبت محبيه بعدم الخوض فى تفاصيل حياته الفنية أو الاجتماعية.

حضر مراسم الدفن زوجته وعدد من أفراد أسرته وأصدقائه من القرية، حيث تم دفنه فى أجواء من الحزن.

يُعتبر أمل الطائر من رواد كتابة الأغنية الشعبية، حيث كتب أكثر من 1000 أغنية، وكانت أعماله بمثابة شهادات ميلاد فنية للعديد من نجوم الأغاني الشعبية، مثل حكيم الذي غنى من كلماته "نار"، "نظرة"، "بيني وبينك"، "أفرض"، "السلاموا عليكوا"، "الحق عليه"، "أبوسه"، وغيرها.

كما غنى من كلمات الطائر عدد من الفنانين مثل محرم فؤاد، هانى شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، عبد الباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وغيرهم. يُذكر أن الراحل وُلِد في محافظة القاهرة، وتحديداً في حي شبرا، عام 1959، وهو ابن الشاعر الكبير مصطفى الطائر.