شكرا لقرائتكم خبر عن 1.8 مليون جنيه تعويضات لأسر 9 من العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء عن الموافقة على إجراءات صرف مليون و800 ألف جنيه تعويضات من بند الحوادث بالحساب المركزى للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، لصالح أسر 9 عمال ضحايا حادث، كان قد وقع بالطريق الدائرى بمركز سمالوط بالمنيا،بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوف.

وقد تلقى الوزير تقريرا اليوم، من مديرية العمل بالمنيا بشأن تفاصيل الحادث الذى راح ضحيته هؤلاء العمال الذين يعملون لدى مقاول أنفار فى مجال الأعمال الخرسانية..وأكد الوزير جبران أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى،رئيس الجمهورية،فى إطار تنفيذ خطة الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.