شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: تخصيص فقرة للأطفال كل خميس بعد صلاة العصر بالمساجد فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، إن الاستعداد جارية من أجل الشهر الكريم منذ أكثر من شهر، وتم عقد عدة اجتماعات مع وزير الأوقاف والمعنيين بإدارة المساجد والواعظات وبكل ما هو معنى بأى نشاط فى شهر رمضان.

وأضاف أسامة رسلان خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، أنه بدون مبالغة رمضان فى مصر حاجة تانية، وكل من هو فى يستقى الروحانيات الجميلة هنا فى بلدنا، ولذا لدينا أنشطة كثيرة ومتنوعة ولأول مرة.

وأوضح أسامة رسلان أن صلاة التراويح سيتم نقلها على الهواء مباشرة من مسجد سيدنا الحسين رضى الله عنه وأرضاه، وكى نراعى أذواق الناس فقد تم تخصيص يوم لكل مقرىء، وهم 7 قراء لسبعة أيام فى الأسبوع كى يتلذذ المستمع والمصلى بهذه الأصوات الجميلة.

ولفت أسامة رسلان إلى أن تجديدات المساجد سنة أسبوعية، حيث تم افتتاح 79 مسجدا الجمعة الماضية ما بين إحلال كامل أو صيانة أو فرش، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص فقرة كل خميس بعد صلاة العصر للأطفال فى 21 ألفا و500 مسجد على مستوى الجمهورية فى رمضان.