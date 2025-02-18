شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء غدا ويعقبه افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات.



ويعقب اجتماع مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا لعرض أبرز القرارات التى تم الموافقة عليها.



وعقب انتهاء المجلس والمؤتمر الصحفي ، يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، معرض أهلا رمضان الرئيسي بالجيزة.