شكرا لقرائتكم خبر عن ‏شيخ الأزهر يصل المنامة للمشاركة بفعاليات مؤتمر الحوار الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، العاصمة البحرينية المنامة؛ لحضور فعاليات مؤتمر الحوار الإسلامي- الإسلامي، تحت شعار "أمةٌ واحدة ومصيرٌ مشترك"، وذلك يومي 19 و ‏‏20 فبراير الجاري.

وتم إقامة مراسم استقبال رسمية لفضيلته فور وصوله مطار البحرين الدولي، حيث كان في استقباله الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والسيد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، والسفيرة ريهام عبدالحميد، سفيرة مصر لدى مملكة البحرين، والسيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي، محافظ محافظة المحرق.

ويعقد المؤتمر برعايةٍ كريمةٍ من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ‏وينظِّمه الأزهر الشريف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، ومجلس حكماء المسلمين، ويشارك فيه أكثر ‏من ٤٠٠ شخصية من العلماء والقيادات والمرجعيَّات الإسلاميَّة والمفكِّرين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم، حيث يأتي المؤتمر استجابةً لدعوة شيخ الأزهر التي اطلقها في مؤتمر البحرين للحوار بين الشرق والغرب في نوفمبر عام ‏‏2022، إلى تعزيز الشَّأن الإسلامي ووحدة المسلمين.