شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة النيل الأهلية: تدشين وادى التكنولوجيا يدعم الصناعة والزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية، إن الجامعة تشهد تغير سريع سنوياً وهذه التغيرات تحدد طبيعة الجامعة سواء على مستوى التعليم أو التفاعل مع المجتمع، موضحاً أن هناك خطة بالجامعة لافتتاح عدد من الكليات الجديدة التي تتماشى مع احتياجات الدولة وخطة التنمية المستدامة 2030 .

وأضاف رئيس جامعة النيل خلال لقاء مع صحفيين التعليم العالى، أن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى خلال لقاءته مع وزير التعليم العالى بالتوسع نحو تطوير الجامعات وبرامج دراسية والنهوض بالجامعات للعمل على تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجية، وضعت الجامعة هذه الاستراتيجية للعمل على تنفيذها من خلال تطوير اللوائح وتصميم البرامج الجديدة والكليات الجديدة، موضحا أن العلوم المعتمدة على التكنولوجيا حققت تفوق كبير وأصبح هنك دائما تفوق لامتلاك التكنولوجيا وهذا يتطلب الربط بين المركز البحثى والحاضنة التكنولوجية والتجارب العالمية اثبتت نجاح ذلك وجميع أودية التكنولوجيا نجحت فى تحقيق مشروعات كبيرة وتحويل البحث العلمى والابتكارات لمنتجات حقيقية.

واستعرض الدكتور وائل عقل ، نجاح مبادرة رواد النيل التي أطلقتها الجامعة على مدار 5 سنوات بتمويل وصل إلى 100 مليون جنيه،والتي نجحت فى تحقيق عائد اقتصادى كبير بعد نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وأصبح هناك 400 شركة ناشئة نجحت فى تحقيق مبيعات تجاوزت الـ 3 مليار جنيها.

وأشار رئيس جامعة النيل الأهلية، إلى دعم الدولة المصرية ووزارة التعليم العالى فى العمل على تدشين وبناء كليات جديدة بالجامعة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، إضافة إلى مواكبة البرامج بالكليات لاحتياجات الدولة، وهي كليات (العلوم الإنسانية والرقمنة - علوم المياه والأمن الغذائي - كلية العلوم - كلية الدراسات العليا في التربية)، موجها الشكر لدعم للدولة والقيادة السياسية فى تحمل تكلفة الكليات الجديدة.

فيما قال الدكتور عصام رشدى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، إن الجامعة حددت 4 دعائم لخدمة المجتمع ودعم ريادة الاعمال من خلال التعلم، وكذلك تدشين وادى للتكنولوجيا والابتكار للصناعة والزراعة ومؤسسات الدولة للتطوير المجتمعى والحاضنات التكنولوحية ومراكز الابحاث الجديدة، مؤكدا أن اودية التكنولوجيا تمثل مركز وقاطرة تقود البحوث للتقدم على كافة المستويات والأصعدة.

بدورها أشارت الدكتورة هبة لبيب نائب رئيس الجامعة للابتكار، إلى أن الغرض من وادى التكنولوجيا أن جزء من مجتمع كامل بحيث الابحاث والابتكارات والشركات تلتقى مع بعضها فى مكان واحد ويضم الوادى عدد من المراكز البحثية والتخصصات ومجموعة من الحاضنات التكنولوحية لتشجيع رواد الاعمال لبدء مشروعات جديدة تعتمد على التكنولوجيا العميقة، وتحويلها لشركات وتحويل الابتكارات لمنتجات.