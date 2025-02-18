شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة يتطلب توجه المريض لأقرب مستشفى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان أن الحصول على العلاج على نفقة الدولة يتطلب توجه المريض إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، ثم تحرير "تقرير اللجنة الثلاثية" وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة مرفقة بصورة البطاقة الشخصية تقرير اللجنة الثلاثية والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون أى أعباء مالية على المريض.

وأشار الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيًا من المركز الرئيسى للمجالس الطبية المتخصصة وتابع: وبعد إصدار القرار يتم إخطار المريض عبر رسالة نصية على هاتفه المحمول ليتمكن من التوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة.

وأوضح الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان أن المرضى المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى غير مشمولين ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة وقال يمكن الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة باستخدام الرقم القومى.