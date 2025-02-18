شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سكاتك النرويجية: نستثمر 5 مليارات دولار فى مشروعات الطاقة المتجددة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية تيرى بيلسكوج، إن الشركة تخطط لتوسيع محفظتها من المشروعات فى قطاع الطاقة المتجددة المصرى الواعد، حيث تعمل على إطلاق 5 مشروعات جديدة فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن استثمارات الشركة في مصر تصل إلى 5 مليارات دولار.

وقال بيلسكوج اليوم، إن مصر تعتبر وجهة استراتيجية مثالية لمشروعات الطاقة المتجددة بفضل مواردها الوفيرة من أشعة الشمس والرياح، إضافة إلى موقعها الجغرافي المميز، وأن هذه العوامل تجعل من مصر وجهة رئيسية لتوليد الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية على المستويين الإقليمي والدولى.

وأضاف أن هناك فرصة كبيرة لمصر لتصبح مركزًا محوريا في شمال أفريقيا لتوليد الطاقة المتجددة وبيعها، وأن التحول إلى الطاقة النظيفة ليس فقط خطوة بيئية مهمة، بل يفتح أبوابًا لدخل اقتصادي كبير واستثمارات ضخمة.

وتابع أن مصر يجب أن تستغل هذه الفرص بشكل كامل من خلال إطلاق صناعات مرتبطة بالطاقة المتجددة، مما سيسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية في المنطقة، موضحا أن الشركة تركز على استثمار مواردها في إنتاج الطاقة المتجددة وتحويلها إلى صناعات أخرى مثل الألمنيوم والهيدروجين، مع خطط لتصدير هذه الطاقة والمنتجات إلى الأسواق العالمية.

ولفت بيلسكوج إلى أن مصر قد وقعت أمس اتفاقية مع قبرص لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، مما سيسهل تدفق الغاز والكهرباء بشكل أكثر كفاءة ويساهم في تطوير مشاريع الطاقة المستدامة في المنطقة.

وأشار إلى أن الشركة تركز على جذب الاستثمارات في المشروعات التي تشمل التصدير، مثل مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يشهد تطورًا بطيئًا على مستوى العالم، لكن مصر تُعد من أفضل الأماكن لإنتاج هذا النوع من الطاقة، وأن الشركة تعمل على توقيع المزيد من الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين لدعم هذه المشروعات وتوسيع نطاقها.

ولفت إلى مشروع الهيدروجين الذي يتم تطويره في مصر بالشراكة مع شركة "فوتوجلوب" والذي يشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر وبيع الأمونيا الخضراء إلى الأسواق الأوروبية، حيث تتوقع الشركة أن يتم اتخاذ قرار استثماري لهذا المشروع خلال العام الجاري.

وأكد أن الشركة تواصل العمل على تطوير مشروعاتها في مصر وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف الطاقة المستدامة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.