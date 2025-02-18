شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مطلع: الإفراج عن باقى المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مطلع لـ"القاهرة الإخبارية"، نجاح الجهود المصرية القطرية في الإفراج عن باقى المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين يوم السبت القادم، وذلك في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

كان مصدر المطلع أعلن انتهاء جولة المباحثات بين الوفد المصري والقطرى والإسرائيلي والأمريكي بنجاح في القاهرة.

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