شكرا لقرائتكم خبر عن الموندو الإسبانية: مصر تشن حملة ضد مخطط التهجير وتضع خطة لإعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة الموندو الإسبانية إن مصر لها دور قيادى فى القضية الفلسطينية، وتشن حملة دبلوماسية ضد مخطط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لتهجير سكان غزة من القطاع ، كما أنها تضع الأن خطة لإعادة إعمار القطاع الذى دمرته الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى التقى مع نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليدس، والذى أكد بمناسبة زيارته إلى مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قاد جهودا دبلوماسية بارزة لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى يقوم بزيارة رسمية إلى إسبانيا ، والتأكيد على الرفض لخطط ترامب لتهجير سكان غزة ، حيث أن إسبانيا أعربت مرارا وتكرارا على رفضها لتهجير سكان غزة من أراضيهم .

كما أشارت الصحيفة إلى أن مصر تعمل فى الوقت الحالى على تطوير خطة لإعادة إعمار غزة دون إجبار الفلسطينيين على مغادرتها، ردا على اقتراح الرئيس دونالد ترامب بإخلاء القطاع من السكان حتى تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة عليه.

وأوضحت أن الاقتراح المصرى يتضمن إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة حيث يمكن للفلسطينيين العيش في البداية بينما تقوم شركات البناء المصرية والدولية بتنظيف وإعادة تأهيل البنية التحتية في القطاع.

وقال مسؤولان مصريان ودبلوماسيون عرب وغربيون إن مسؤولين مصريين ناقشوا الخطة مع دبلوماسيين أوروبيين وكذلك المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وقال أحد المسؤولين المصريين ودبلوماسي عربي إنهم يبحثون أيضا سبل تمويل إعادة الإعمار، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.