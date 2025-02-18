شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: وقت صلاة التراويح متروك لظروف كل مسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أسامة الأزهرى ، وزير الاوقاف ، عن أن صلاة التراويح غير محدد بوقت ، وأن كل مسجد علي حسب رواده وبالإتفاق بين الإمام ورواد المسجد، مشيرا إلي أنه سيتم تحديد مساجد في كل منطقة للصلاة بجزء وختم القران الكريم .

وأضاف خلال كلمته اليوم بلقاء عدد من الصحفيين، أن الوزارة ستنظم برنامج الابتهالات بمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه-، بمشاركة المبتهلين عبد اللطيف العزب وهدان يوم السبت، وأحمد تميم المراغي يوم الأحد، وبلال مختار يوم الاثنين، وأحمد مقلد يوم الثلاثاء، ويسري معتوق يوم الأربعاء، ومحمد حسن الصعيدي يوم الخميس، ومحمد عبد الرؤوف السوهاجي يوم الجمعة.