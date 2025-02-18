شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يعلن نجاح إجراء أول جراحة قلب مفتوح لطفل من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة نجاح فريق طبى بـ مستشفى أبو الريش اليابانى فى إجراء أول جراحة قلب مفتوح للطفل الوليد أحمد الوليد من قطاع غزة يبلغ من العمر18 شهرا، يعاني من عيب خلقي معقد فى القلب يعرف بـ "رباعي فالوت"، مما أدى إلى تضخم بعضلة القلب ونقص شديد في مستوى الأوكسجين في الدم.

أُجريت الجراحة بوحدة جراحة قلب وصدر الأطفال بمستشفى أبو الريش الياباني، تحت إشراف د. طارق صلاح، أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية طب جامعة القاهرة، والدكتور جون فؤاد، مدرس جراحة القلب والصدر، ود. أحمد حداد، أستاذ التخدير بكلية طب جامعة القاهرة.

استغرقت العملية خمس ساعات تم خلالها إصلاح العيب الخلقي بشكل كامل، مما سيساهم في تحسين تدفق الدم والأوكسجين إلى الجسم. وبعد الجراحة، تم نقل الطفل إلى رعاية ما بعد جراحة قلب الأطفال بالدور الخامس تحت إشراف د. أمل السيسي، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة قلب الأطفال، حيث تمت متابعة حالته لمدة ثلاثة أيام في الرعاية المركزة. وبعد استقرار حالته، تم نقل الطفل إلى غرفته في مستشفى أبو الريش الياباني، بإشراف د.رشا جمال مدير المستشفى، لاستكمال العلاج الدوائي تمهيدًا لخروجه قريبًا.

وقال د.محمد سامى عبدالصادق رئيس الجامعة: إن مستشفيات جامعة القاهرة بكل أقسامها و وحداتها، تحت قيادة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، تجسد الدور المحوري في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الصحية لأهلنا في غزة. وهو التزام مصرى ثابت بتقديم العون لأشقائنا فى غزة.

وأكد أن هذا الدور تؤديه جامعة القاهرة انطلاقا من دورها الوطنى، عبر تاريخ مصر لدعم الأشقاء فى مختلف الظروف لاسيما فى أوقات الأزمات،التى تفرض تلاحما وتضافرا لكافة الجهود.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية: إن مستشفيات قصر العيني تثبت دوما التزامها غير المحدود بتقديم الدعم الصحي والإغاثي في أوقات الأزمات، متصدرةً المشهد الطبي الوطني في خدمة القضايا الإنسانية، كما تواصل توفير الرعاية المتكاملة للأطفال والمصابين من القطاع بكل تخصصاتهم الطبية، مما يؤكد إن قصر العينى يبقى دائما منارة للأمل والعلاج على أعلى مستوى.



الفريق الطبى