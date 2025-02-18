شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء كرواتيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر فى كافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء كرواتيا، التزام بلاده الكامل بالتعاون مع مصر في كافة المجالات.

قال بلينكوفيتش، خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الكرواتي، إن بلاده تسعى لاستغلال انضمامها الى الاتحاد الأوروبي لتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الشراكات في المنظمات الإقليمية.

أضاف أن منتدى الأعمال المصري الكرواتي سيزيد من العلاقات التجارية بين البلدين.