شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب غدا عن مؤسسة الزكاة و5 مناطق رئيسية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لقيامها بأعمال إصلاح خط المياه قطر 1200مم خرسانة بشارع مؤسسة الزكاه أمام مستشفى اليوم الواحد.

الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (شارع مؤسسة الزكاه بالكامل بجميع متفرعاته – شارع عين شمس التابع لفرع المرج ومتفرعاته – المرج الشرقية – المرج الغربية – المرج الجديدة – منطقة الخصوص)، وذلك أعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 19-2-2025 وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه.

وأكدت الشركة انه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

