شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025.. تتضمن 46 سؤالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2025، مشددة على أن الامتحان سوف يتضمن 46 سؤالا منها 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية، مشددة على أنه تم اتاحت النماذج الاسترشادية في المادة ويمكن للطلاب الاطلاع على شكل الأسئلة في مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2025 من خلال الدخول على الرابط التالى..اضغط هنا

جدير بالذكر أن مادة الجغرافيا تضاف لمجموع طلاب الثانوية العامة حيث يؤدى طلاب الشعبة الأدبية فى الثانوية العامة الامتحان فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والإحصاء والتاريخ والجغرافيا بواقع 5 مواد دراسية أساسية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه، فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة والإجابة عن هذه النماذج الاسترشادية على قناة مدرستنا 3 من خلال معلمين متخصصين فى المواد الدراسية.



