شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نتطلع لإنشاء خط «رورو» بين مصر وكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تطلعه في إنشاء خط (رورو سريع) بين موانئ مصر وكرواتيا، بعد نجاح خط الرورو مع إيطاليا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شانها استغلال البلدين كمراكز لوجيستية للأسواق المجاورة.

أضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات منتدى الأعمال المشترك المصري الكرواتي، أن حجم السوق تنامي في كرواتيا بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وكذا مصر بعد انضمامها للعديد من التكتلات، مؤكدا ان هذه الخطوات سهل الوصول الى 3 مليارات مستهلك في مختلف القارات.