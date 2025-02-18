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رئيس الوزراء: نتطلع لإنشاء خط «رورو» بين مصر وكرواتيا

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رئيس الوزراء: نتطلع لإنشاء خط «رورو» بين مصر وكرواتيا

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تطلعه في إنشاء خط (رورو سريع) بين موانئ مصر وكرواتيا، بعد نجاح خط الرورو مع إيطاليا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شانها استغلال البلدين كمراكز لوجيستية للأسواق المجاورة.

أضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات منتدى الأعمال المشترك المصري الكرواتي، أن حجم السوق تنامي في كرواتيا بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وكذا مصر بعد انضمامها للعديد من التكتلات، مؤكدا ان هذه الخطوات سهل الوصول الى 3 مليارات مستهلك في مختلف القارات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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