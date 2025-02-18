شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمات الأهلية الفلسطينية تثمن جهود مصر لتمكين دخول معدات إعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا الجهود المصرية لتمكين دخول معدات إعادة إعمار قطاع غزة لدعم العمليات الإنسانية التى ستقوم بها مختلف الهيئات الدولية والإنسانية، لانتشال الضحايا من تحت ركام المنازل وفتح الطرق والعمل على تحسين جودة البنية التحتية فى قطاع غزة بخطوط المياه.

وأضاف الشوا - فى مداخلة مع قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الثلاثاء، أن هناك 45 مليون طن من الركام تحتاج إلى فترة طويلة من العمل وأعداد كبيرة من الآليات وخطة عمل للتعامل معها، مشيرا إلى أن 80% من قطاع غزة مدمر والركام موجود فى كل منطقة.

وأشار إلى أن الآليات سوف تستخدم بشكل مباشر فى العمليات الإنسانية لفتح الطرق وتسوية الأراضى لإقامة مراكز الإيواء وأيضا عمل بعض البنى التحتية التى ستساعد المواطنين الفلسطينيين فى المكوث بالمناطق التى سيعيشون بها، وانتشال بعض كميات من النفايات المتراكمة فى مختلف طرق قطاع غزة.

ولفت الشوا إلى أن هناك 180 ألف طن من النفايات المتراكمة فى الشوارع، وهناك حاجة ماسة للتعامل مع الوضع الصحى المتردى، وبحسب التقديرات هناك 10 آلاف مفقود تحت ركام المنازل، وبدأت جهود انتشالهم بمعدات بسيطة مما استغرق وقتًا طويلًا جدًا.