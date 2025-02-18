شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف للمعلمين براتب 40 ألف جنيه.. 100 فرصة عمل بمؤسسة تعليمية عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات التقدم على 100 فرصة عمل جديدة بمؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، وذلك بمرتب شهري يعادل 40 ألف جنيه مصرى.

ـ الـ وظائف المطلوبة هي:

- 20 مدرس لغة انجليزية.

- 20 مدرس لغة عربية.

- 20 مدرس رياضيات.

- 20 مدرس فيزياء.

- 20 مدرس كيمياء .

ـ شروط الالتحاق بتلك الفرص للتقديم عليها:

- لا يقل سن المتقدم عن 28 سنة.

- أن يكون حاصل على مؤهل جامعي مناسب.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات بشهادة موثقة.

ـ مميزات توفرها جهة العمل:

ـ مدة العقد سنتين.

- راتب يعادل 40 ألف جنيه.

ـ توفير السكن والمواصلات والتأمين الصحى.

ـ يتم إرسال المستندات من سيرة ذاتية وشهادات علمية على الأيميل التالى: [email protected] ، علما بأن التقديم على تلك الوظائف بدأ من الإثنين الموافق 10 فبراير 2025، ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين .

وتأتى تلك الفرص تلبيةَ لاحتياجات مؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، على أن تبدأ المقابلات في شهر مايو 2025 أونلاين، وتوفر المؤسسة السكن والمواصلات والتأمين الصحى.