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وظائف للمعلمين براتب 40 ألف جنيه.. 100 فرصة عمل بمؤسسة تعليمية عربية

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وظائف للمعلمين براتب 40 ألف جنيه.. 100 فرصة عمل بمؤسسة تعليمية عربية

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القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات التقدم على 100 فرصة عمل جديدة بمؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، وذلك بمرتب شهري يعادل 40 ألف جنيه مصرى.

ـ الـ وظائف المطلوبة هي:

- 20 مدرس لغة انجليزية.

- 20 مدرس لغة عربية.

- 20 مدرس رياضيات.

-   20 مدرس فيزياء.

-  20 مدرس كيمياء .

ـ   شروط الالتحاق بتلك الفرص للتقديم عليها:

- لا يقل سن المتقدم عن 28 سنة.

-  أن يكون حاصل على مؤهل جامعي مناسب.

-  خبرة لا تقل عن 3 سنوات بشهادة موثقة.

ـ مميزات توفرها جهة العمل:

ـ مدة العقد سنتين.

- راتب يعادل 40 ألف جنيه.

ـ توفير السكن والمواصلات والتأمين الصحى.

ـ  يتم إرسال المستندات من سيرة ذاتية وشهادات علمية على الأيميل التالى: [email protected] ، علما بأن التقديم على تلك الوظائف بدأ من الإثنين الموافق 10 فبراير 2025، ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين .

وتأتى تلك الفرص تلبيةَ لاحتياجات مؤسسة خدمات تعليمية بإحدى الدول العربية، على أن تبدأ المقابلات في شهر مايو 2025 أونلاين، وتوفر المؤسسة السكن والمواصلات والتأمين الصحى.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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