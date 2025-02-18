رئيس الوزراء: تسيير خطوط طيران مباشرة بين مصر وكرواتيا لدعم النشاط السياحى

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس وزراء كرواتيا إلى مصر تدشن مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.

أضاف مدبولى، في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكرواتى بالعاصمة الإدارية: "اتفقنا على تسيير خطوط طيران مباشرة بين المدن المصرية والكرواتية لدعم النشاط السياحى، كما اتفقنا على ضرورة الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية".