شكرا لقرائتكم خبر عن سعر زيت الطعام بمعرض أهلا رمضان 2025 الرئيسى بمدينة نصر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين جميع السلع الغذائية الأساسية ومنتجات اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة والخضراوات والفاكهة بمعرض أهلا رمضان 2025 الرئيسي بمدينة نصر وتطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية زيت الطعام عبوة 1 لتر بسعر 64 جنيها بجودة عالية بجانب توفير كافة السلع بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى .



إقبال كبير من المواطنين بمعرض أهلا رمضان 2025

‎وتنفيذا لتكليفات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة على تجهيز هايبر بمساحة كبيرة داخل معرض "أهلا رمضان" الرئيسي 2025 بمدينة نصر، حيث توفر الشركة كافة المنتجات من لحوم طازجة سودانية كذلك طرح كميات كبيرة من الأرز والسمن والجبن ،والألبان والعصائر وياميش رمضان وتمر هندى وبلح جاف ونصف جاف، وكافة منتجات رمضان بأسعار مخفضة، ،كما حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تجهيز جناح لعرض منتجات الخضراوات والفاكهة والأسماك المجمدة والطازجة وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء برفقة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح مساء الأحد الماضي معرض "أهلا رمضان 2025 الرئيسي بمدينة نصر بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر ،حيث توفر وزارة التموين كافة المنتجات الغذائية .