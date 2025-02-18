شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من الجمعة 21 فبراير، متوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 2 :3 ) درجة.

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية تسجل درجات الحرارة الجمعة 21 فبراير 2025 ما يلى :

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة

. - الوجه البحري: العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.



ويسود اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية الغربية ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.