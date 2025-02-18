شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: استمرار دخول المساعدات والمعدات الثقيلة لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إنّ قطاع غزة يشهد دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات والمعدات الثقيلة التي تنطلق إلى محافظات غزة حتى تبدأ عملها في إزالة أنقاض المنازل المدمرة وإعادة إعمار القطاع.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أنّ هناك استمرار لدخول الشاحنات التي تحمل المساعدات بأنواعها والتي تدخل من شريان الحياة الممتد من جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 100 شاحنة عبرت إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية الغذائية والصحية وبعض الخضروات، فضلا عن المستلزمات الطبية والأدوية، ودخول السولار وغاز الطهي.

وتابع: «لازلنا في حالة من الترقب لوصول المعدات والآليات الثقيلة التي دخلت من مصر إلى معبر كرم أبو سالم، في انتظار الترتيبات النهائية داخل هذا المعبر وصولا إلى قطاع غزة حتى تباشر عملها في إزالة أنقاض المنازل المدمرة والبدء بعملية إعادة إعمار القطاع».