شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ونظيره الكرواتى يشهدان منتدى الأعمال المصرى الكرواتى والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظيره الكرواتى، منتدى اقتصادى لرجال الأعمال المصريين والكرواتيين؛ لبحث فرص التعاون المُمكنة فى مجالات الأعمال المختلفة، وذلك عقب جلسة مباحثات موسعة، منذ قليل فى العاصمة الإدارية.

وأدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظيره الكرواتى، بتصريحات تليفزيونية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل بمطار القاهرة الدولى، أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، الذى يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى ووفد من رجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، رئيس بعثة الشرف.