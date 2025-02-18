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رئيس الوزراء ونظيره الكرواتى يشهدان منتدى الأعمال المصرى الكرواتى

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رئيس الوزراء ونظيره الكرواتى يشهدان منتدى الأعمال المصرى الكرواتى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 12:52 م

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظيره الكرواتى، منتدى اقتصادى لرجال الأعمال المصريين والكرواتيين؛ لبحث فرص التعاون المُمكنة فى مجالات الأعمال المختلفة، وذلك عقب جلسة مباحثات موسعة، منذ قليل فى العاصمة الإدارية.

وأدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظيره الكرواتى، بتصريحات تليفزيونية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل بمطار القاهرة الدولى، أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، الذى يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى ووفد من رجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، رئيس بعثة الشرف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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