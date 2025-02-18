شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء كرواتيا: أكثر من 20 رجل أعمال كروات يبحثون بناء شراكات جديدة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش، إنه اتفق مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على العمل على تعزيز العلاقات بين القاهرة وزغرب.

أضاف بلينكوفيتش، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولى بالعاصمة الإدارية الجديدة: "وقعنا 3 مذكرات تفاهم في مجالات الثقافة والاستثمار المشترك والموانئ"، لافتا إلى أن المنتدى الاقتصادي المشترك سيبحث فتح مجالات جديدة في مجال ريادة الأعمال بالبلدين.

وتابع رئيس وزراء كرواتيا: "لدينا أكثر من 20 رجل أعمال كروات سيبحثون مع نظرائهم المصريين بناء شراكات جديدة".