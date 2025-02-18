شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة ونظيرتها الكرواتية لتنفيذ برنامج مشترك والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة المصرية، ووزارة الثقافة والإعلام بجمهورية كرواتيا، للبدء في البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كرواتيا للأعوام من 2025 - 2028.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة بجمهورية مصر العربية، ونينا أوبولجين، وزيرة الثقافة والإعلام بجمهورية كرواتيا.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مذكرة التفاهم تأتي للبدء في البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين، في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كرواتيا، مُشيراً إلى أن البرنامج سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعه "اليوم"، على أن يظل ساريًا حتى الانتهاء من وضع برنامج جديد للتعاون الثقافي بين البلدين.

بدوره، أوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن البرنامج يهدف إلى التعاون المشترك في مختلف المجالات الثقافية، بما يشمل تبادل الخبرات والتوثيق والتدريب في المجالات التنموية الثقافية، وكذا الفنون التقليدية والنشر والموسيقى والأنشطة السمعية والبصرية.

وأضاف: كما تتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين المكتبات الوطنية والأرشيفيات، وتشجيع مشاركة الناشرين في معارض الكتب الدولية، وتبادل الترجمة الأدبية لتعزيز التقارب الثقافي بين الشعبين.

وأكد وزير الثقافة أن البرنامج يشمل التعاون في مجال الفنون، حيث يدعم البرنامج تبادل الفرق المسرحية والموسيقية والفرق الاستعراضية، وكذا مشاركة الفنانين في المعارض والمهرجانات الثقافية والفنية التي تُقام في كلا البلدين، لافتاً إلى التعاون في الأنشطة السمعية والبصرية، وتبادل الخبرات في مجال الإنتاج السينمائي وحماية التراث السينمائي، بالإضافة إلى التعاون في مجال التراث الثقافي.