شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الكلدانية يطالب سفيرة المجر بدعم جهود مصر فى رفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الخورأسقف بولس ساتى للفادى الأقدس، رئيس الطائفة الكلدانية بمصر، ومسؤول اللجنة الكاثوليكية للعدالة والسلام بمصر، السفيرة ريتا هيرنشار، سفيرة جمهورية المجر الجديدة بمصر، والنائب الأول للبعثة الدبلوماسية، السيدة باربرا فاجارو.

كذلك، استقبل المدبر البطريركى للكلدان بمصر، فى نفس الوقت، المونسينيور جوزيف فيرو، النائب الأول لسيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنرى، السفير البابوى بمصر.

واستقبل الخورأسقف بولس ساتى، الضيفين الكريمين، بمقر مطرانية القاهرة الكلدانية، بمصر الجديدة، حيث تناقش الطرفان حول الكثير من الأمور الدينية، والدنيوية.

وتمت مناقشة الأزمة الحالية فى الشرق الأوسط على الحوار، حيث أشاد الخورأسقف بدور مصر الريادى، متمثلة بالقيادة السياسية فى محاولة حل أزمة قطاع غزة الداعى، لرفض تهجير الفلسطينيين، وإعادة إعمار المناطق المدمرة، وطالب بدعم جهود مصر، لحل هذه الأزمة.