شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح الندوة التكوينية السنوية للكهنة والان مع تفاصيل الخبر

افتتح ، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الندوة التكوينية السنوية للكهنة، كما شارك في افتتاح الندوة عدد من الآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وكهنة مختلف الإيبارشيات، والرهبان والراهبات.

وتقام فعاليات الندوة في الفترة من السابع عشر، وحتى العشرين من الشهر الجاري، بالكلية الإكليريكية، بالمعادي، وذلك تحت شعار "سر الزواج المسيحي والتحديات الأسرية"، بحضور نخبة من المتخصصين في المجالات المتنوعة.

بدأت الندوة بتلاوة صلاة الغروب من الأجبية المقدسة، بقيادة البطريرك، ثم رحب الأب روماني فوزي، عميد الكلية، بجميع الحضور الكريم. تلا ذلك، كلمة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسؤول لجنة التكوين الدائم للكهنة، بالكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، مؤكدًا للحاضرين أهمية التكوين الدائم الإكليريكي (التنشئة الكهنوتية).

وفي كلمته، شدد الأب البطريرك أهمية تناول القضايا المتعلقة بسر الزواج، والذي يخدمه الكاهن طقسيًا وروحيًا ورعويًا. وعقب ذلك، ألقى الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، محاضرة بعنوان "الزواج في الكتاب المقدس".