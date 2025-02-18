شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر تواصل مشاركتها بأسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين والان مع تفاصيل الخبر

واصلت، الكنيسة الكاثوليكية بمصر، مشاركتها فى أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، وذلك بكنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بالقاهرة. مثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر فى المشاركة: المطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب يوحنا سعد، راعى كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، وعضو لجنة الإعداد لأسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والإيكونوموس رفيق جريش، راعى كنيسة القديس كيرلس للروم الملكيين الكاثوليك، بمصر الجديدة، وعضو لجنة خدام الرعايا والقسوس، بمجلس كنائس مصر، والمهندس عصام عياد، سكرتير مكتب الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر. شارك أيضًا الدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وممثلو مختلف العائلات الكنسية.

تقام فعاليات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين بالتعاون بين مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس مصر، تحت شعار "أَتُؤْمِنِينَ بِهذَا؟". وفى تأمله، قال الأب رفيق جريش: فى ظهور الله لموسى بالعليقة المشتعلة، نرى بداية الخلاص انتقالًا من العبودية إلى الحرية، فكما حرر الله شعبه قديمًا هكذا بموت المسيح وقيامته نتحرر من الخطيئة إلى الحياة. دعوتنا اليوم هى أن نحدد موقعنا هل نحن فى يأس العبودية أم نسعى نحو حرية الحياة مع المسيح؟ فلنتذكر دائمًا أن المسيح رجاؤنا يقودنا من الموت إلى الحياة، فلنقم معه نحو الحرية والسلام، كما تضمن اليوم أيضًا الصلوات المختلفة، والقراءات الكتابية، والترانيم الروحية، بالإضافة إلى كلمة الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وكلمة الأمين العام لمجلس كنائس مصر.