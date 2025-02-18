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بعد قليل.. تصريحات تليفزيونية لرئيس الوزراء ونظيره الكرواتى

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بعد قليل.. تصريحات تليفزيونية لرئيس الوزراء ونظيره الكرواتى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 12:39 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظيره الكرواتى، جلسة مباحثات موسعة، منذ قليل فى العاصمة الإدارية.


ويدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظيره الكرواتى، بتصريحات تليفزيونية، بعد قليل.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل بمطار القاهرة الدولى، أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، الذى يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى ووفد من رجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، رئيس بعثة الشرف.

 

وتبحث جلسة المباحثات عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك، كما سُيعقد منتدى اقتصادى لرجال الأعمال المصريين والكرواتيين؛ لبحث فرص التعاون المُمكنة فى مجالات الأعمال المختلفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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