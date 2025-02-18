شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى: تطوير أكاديمية الأوقاف للتدريب وإطلاقة منصة الوزارة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الاوقاف، أن أكاديمية الأوقاف للتدريب سيتم تطويرها من كافة الجوانب ختصة الجانب العلمى لصقل مهارات المتدربين، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تدريب ما يقرب من 4000 إمام تم اختياراهم بعناية للدفع بهم خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال كلمته اليوم بلقاء عدد من الصحفيين، أن الوزارة بصدد إطلاق منصة إلكترونية جديدة شاملة تضم العديد من النوافذ التى يستفيد منها المواطن والعاملين بوزارة الأوقاف فى كل التخصصات، لافتا إلى أن المنصة ستكون تفاعلية وكان المقرر لها اطلاقها فى يناير الماضى لكن الحرص على خروجها بشكل كامل أدى إلى تأجيل الاطلاق.