شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2025 تنتهى من أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2025، والتى تترأسها المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس اللجنة الدكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجى والإعلام، وأعضاء اللجنة الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، ورامى عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، ومنى الشبراوى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعى، والأستاذة نيرمين منصور مدير عام الإدارة العامة للأسرة وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعى، وممثلين من الأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الارثوذكسية، ووزارة الثقافة، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ولجنة التضامن بمجلس النواب وممثلين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال رعاية الأسرة.

المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي

واجتمعت اللجنة لتقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، بعد انتهاء مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية من انعقاد اللجان الخاصة باختيار الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة وتصعيد الترشيحات الخاصة بكل محافظة للقائمة النهائية لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية استعدادا لتكريمهن فى الاحتفال المركزى الذى يقام فى شهر مارس من كل عام.



اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات



وقامت اللجنة باستعراض 85 قصة كفاح للأمهات ممن تم تصعيدهن بعد انطباق الشروط من إجمالى 755 طلب ترشح، وتصدرت محافظة بنى سويف عدد المتقدمات للاشتراك بالمسابقة يليها القليوبية، ثم الشرقية، ثم باقى المحافظات، وانتهت اللجنة من أعمالها لاختيار 27 أم مثالية أولى على مستوى المحافظات وأم مثالية واحدة من كل فئة مع تكريم أم شهيد قوات مسلحة وأم شهيد للشرطة بإجمالى عدد 31 أم مكرمة خلال احتفالية هذا العام.

جانب من الإجتماع

والجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2025 فى 17 من ديسمبر 2024، ولمدة شهر وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم بديلة "واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمى النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة "كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية "واحدة" لابن أو أكثر من الأشخاص ذوى الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق فى إحدى المجالات "الرياضية - العلمية - الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.



جانب من الاجتماع

وتضمنت شروط ومعايير الاختيار بالنسبة للأم الطبيعية أو لابن من الأشخاص ذوى الإعاقة، أن يكون لها قصة عطاء متفردة، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية، وهى" شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادى الجديد، ومرسى مطروح، والبحر الأحمر وأسوان"، وأن يكون جميع الأبناء والبنات حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات، ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير القابل للتعليم.

كما أن يكون أحد الأبناء للأم لابن من ذوى الإعاقة متميزًا فى أحد المجالات " الرياضية- العلمية - الفنية"، وأهمية تقدير التعليم للأبناء، حيث سيتم تفضيل الأعلى درجة فى التعليم، وكذلك تفضيل الأم العاملة، مرض الزوج، الأرملة، المطلقة، وكذلك أهمية تشجيع الأبناء على العمل الخاص أو إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة، والمشاركة المجتمعية والتطوعية والنشاط البارز فى خدمة المجتمع والبيئة، ودمج أحد الأبناء فى المجتمع، خاصة إذا كان من الأبناء من ذوى الإعاقة.

أما بالنسبة للأم لأسرة بديلة كافلة، فهى الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمى النسب» فى منزلها مع أطفالها البيولوجيين، أو الأم التى لم يسبق لها الزواج «الأنسة» أو زوجة الأب التى قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعى، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذى أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأن تكون فترة الرعاية الأطول للابن البديل، وأن يكون لدى الأسرة الكافلة للابن البديل أطفال بيولوجيين، وفى حالة زوجة الأب يوجد بالأسرة أبناء إلى جانب أبناء الزوج، وتفضل الأسرة التى وصل الابن البديل أو ابن الزوج إلى الدرجة الأعلى فى المراتب العلمية.