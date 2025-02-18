شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة تصل 23 درجة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 23 درجة مئوية، بينما جنوب الصعيد 27 درجة مئوية.

ويسود الطقس اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، طقسا مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية الغربية ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.