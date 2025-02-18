شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: ملك وملكة إسبانيا يقيمان مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الديباتى الإسبانية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمدريد، وقالت إن ملك إسبانيا فيليبى السادس، والملكة ليتزيا، سيقيمان مأدبة غداء على شرفه فى القصر الملكى، وسيعقد الملك اجتماعا ثنائيا مع الرئيس.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة تعد الرسمية الثانية للسيسي إلى البلاد بعد الزيارة التي قام بها في عام 2015.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي الرئيس السيسى خلال زيارته لإسبانيا مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز فى قصر مونكلوا غدا الأربعاء.



وقالت الصحيفة إن خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لتهجير سكان غزة ، ستكون على طاولة المناقشات التى تتم خلال زيارة الرئيس السيسى لإسبانيا، فى ظل رفض إسبانيا لهذا المخطط.



وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، حذر ترامب من أن غزة هى أرض فلسطينية وأنها جزء أساسى من الدولة الفلسطينية المستقبلية.



وأكد أن سياسة الولايات المتحدة في المنطقة يجب أن تحترم حقوق الفلسطينيين وأرضهم، مشيرا إلى أن أي خطة تتجاهل هذه الحقوق لن تكون قابلة للتحقيق أو مقبولة دوليا.



واعتبر ألباريس أن موقف ترامب الأخير حول غزة يعكس تحديا كبيرا للحقوق الفلسطينية ولإرادة المجتمع الدولى، داعيًا إلى العودة إلى الحلول الدبلوماسية التي تعتمد على قرارات الأمم المتحدة.



وقال ألباريس إن أى محاولة لتغيير الوضع القانوني والسياسي للقطاع بشكل أحادى من شأنه أن يعقد الوضع ويؤثر سلبًا على فرص السلام فى المنطقة.