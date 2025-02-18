شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ إعادة تشكيل الإتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية والان مع تفاصيل الخبر



أصدر علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى قرارًا بإعادة تشكيل الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس وعضوية ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي المركزى والمهندس صلاح حجازى محمد عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

ووجه وزير الزراعة الشكر إلى اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد السابق على جهوده خلال رئاسته للاتحاد الفترة الماضية .

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد أبو اليزيد كان عضوا في مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية عام 2018 كما شغل عدة مناصب تنفيذية سابقة في وزارة الزراعة منها رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ورئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير وشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين.

وتولى أبو رئاسة الهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية التابعة لجامعة الدول العربية.

