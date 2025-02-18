شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه نصيحة هامة للمواطنين قبل دخول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لم يعد متبقى على شهر رمضان سوى حوالى 10 أيام، وهو ما يتطلب تغير العادات قبل الشهر الكريم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يجب التعود على تناول الأطعمة الطازجة وغير المصنعة، ويجب أن يتضمن النظام الغذائى الخضروات والفاكهة .

ويعد شهر رمضان 2025 فرصة ذهبية للكثيرين لإعادة تنظيم عاداتهم الغذائية، لكنه قد يكون تحديًا كبيرًا لمرضى الكبد، الذين يحتاجون إلى اتباع نظام غذائي متوازن يحافظ على صحة الكبد ويمنع تفاقم الأعراض.

و تؤثر العادات الغذائية الخاطئة على وظائف الكبد، وقد تسبب مضاعفات صحية، خاصة بعد ساعات صيام طويلة.

ومن الضروري أن يتجنب مرضى الكبد بعض الأخطاء الشائعة أثناء الصيام، وأن يحرصوا على تناول وجبات متوازنة تضمن لهم صيامًا صحيًا وآمنًا، كما أكدته د. سارة عبد الله صقر، استشاري التغذية العلاجية.



