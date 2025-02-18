شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العربية للتصنيع يستقبل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار فعاليات معرض آيدكس أبوظبي 2025 بدولة الإمارات العربية المتحدة، استقبل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الإماراتي، اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

جدير بالذكر، أن معرض الدفاع الدولي "IDEX" يتم تنظيمه بدولة الإمارات العربية المتحدة كل عامين لعرض أحدث التكنولوجيات في مختلف القطاعات الصناعية الدفاعية (البرية - البحرية - الجوية)، وهذه الدورة من المعرض هي الدورة السابعة عشر والتي سيتم خلالها الكشف عن مجموعة واسعة من أبرز التقنيات الحديثة والمعدات التي طورتها القطاعات الدفاعية في جميع أنحاء العالم، وتقوم على عملية تنظيم المعرض شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية ومجلس التوازن، ومن المتوقع مشاركة عدد (1353) عارض من (65) دولة وحضور أكثر من (132) ألف زائر.

وتقام هذه النسخة من المعرض على مساحة (162) ألف متر مربع، وتضم عدد (41) جناحًا، وهو ما يجعل هذه النسخة الأكبر منذ انطلاق المعرض.